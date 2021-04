Business news: Giordania, Fmi incrementa prestito di 200 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha raggiunto un accordo con la Giordania per espandere l'accesso al finanziamento del Paese di 200 milioni di dollari, nell'ambito di prestito esistente, a seguito di una revisione del suo programma di riforme economiche. Lo ha reso noto l'Fmi attraverso una nota, spiegando che la mossa aiuterà il regno ad affrontare "spese legate al Covid superiori alle attese e a proteggere i più vulnerabili". "Il programma giordano sostenuto dall'Fmi rimane saldamente sulla buona strada, con forti progressi sulle riforme chiave", ha detto l'organizzazione con sede a Washington. Secondo l'Fmi, l'importo totale erogato alla Giordania, compreso l'Extended Fund Facility (Eff) di due anni lanciato a marzo 2020 e i fondi forniti sotto forma di prestiti d'emergenza per il coronavirus, raggiunge circa 1,95 miliardi di dollari nel periodo 2020-2024. Le esigenze di finanziamento della Giordania, che ospita anche 1,3 milioni di rifugiati siriani, sono aumentate in seguito alla pandemia sanitaria. A oggi, il Paese ha registrato più di 600.000 infezioni e 6.747 morti. (Res)