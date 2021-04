Business news: Dubai, a febbraio turismo in calo del 75,4 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo straniero a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, ha registrato lo scorso febbraio un calo del 75,8 per cento su base annua, mentre proseguono i timori per i viaggi turistici alla luce della pandemia di Covid-19. Secondo quanto emerge da statistiche del dipartimento per il Turismo e il marketing commerciale dell’emirato, il numero di turisti stranieri nel periodo preso in esame ha toccato quota 358.500, contro i circa 1.480.000 visitatori dell’anno precedente. L’India, stando ai dati, è il Paese da cui è arrivato il maggior numero di turisti, seguita da Regno Unito, Russia, Francia ed Egitto. Il settore turistico nell’emirato, particolarmente importante, ha subito un duro colpo con le restrizioni introdotte dalle autorità per contrastare il Covid-19 prima di riprendere, lo scorso 7 luglio, l’accoglienza turistica. (Res)