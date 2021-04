Business news: Cdc, stop esportazioni vaccini dall'India potrebbe avere conseguenze "catastrofiche" in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dei Centri africani per il controllo delle malattie (Cdc Africa), John Nkengasong, ha avvertito che le conseguenze della decisione dell'India di sospendere le esportazioni del vaccino Oxford-AstraZeneca potrebbero essere "catastrofiche" per i Paesi africani. "Se i ritardi continueranno - e spero che si tratta di un ritardo e non di un ritiro - sarebbe catastrofico per il rispetto del nostro programma di vaccinazioni", ha detto Nkengasong nel corso di un briefing con la stampa, precisando che le forniture dall'India sono fondamentali per combattere la pandemia di Covid-19 nel continente. La scorsa settimana Nuova Delhi ha sospeso temporaneamente tutte le esportazioni del vaccino Oxford-AstraZeneca prodotto sul suo territorio, secondo quanto riferito da fonti del ministero degli Esteri. A motivare la decisione ci sarebbe il significativo aumento dei casi nel Paese asiatico che ha determinato un incremento della domanda interna. La mossa - descritta come una "stretta temporanea" dai funzionari - dovrebbe influenzare le forniture fino alla fine di aprile. Nelle ultime settimane il principale produttore indiano di vaccini, il Serum Institute of India (Sii), ha ritardato le spedizioni delle dosi di AstraZeneca in diversi Paesi, tra cui Regno Unito e Brasile. L'India ha esportato finora più di 60 milioni di dosi di vaccino in 76 Paesi. (Res)