Business news: Ethiopian Airlines trasporta in Zimbabwe un milione di dosi di vaccino donati dalla Cina

- La compagnia Ethiopian Airlines ha trasportato più di un milione di dosi di vaccino donati dalla Cina a bordo di un volo diretto da Pechino ad Harare, in Zimbabwe, via Addis Abeba. Lo riferisce il sito "Asia Cargo News", secondo cui la spedizione è arrivata ad Harare lo scorso 31 marzo. "Abbiamo consegnato più di un milione di dosi di vaccino allo Zimbabwe, il che è indicativo del nostro impegno a collaborare con i governi africani in questo momento critico in modo che gli africani abbiano accesso ai vaccini a tempo debito", ha affermato Tewolde Gebremariam, amministratore delegato di Ethiopian Airlines. "La compagnia aerea si impegna a raggiungere ogni angolo del mondo con il nostro affidabile servizio di trasporto merci", ha aggiunto. Martedì scorso la Cina ha donato all'Etiopia 300 mila dosi del vaccino contro il Covid-19 sviluppato da Sinopharm. L'Etiopia prevede di vaccinare il 20 per cento dei suoi 110 milioni di abitanti entro la fine del 2021. (Res)