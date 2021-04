Nord Macedonia: premier Zaev, arrivate 20 mila dosi di Sputnik V donate dalla Serbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto i primi vaccini anti Covid 19 consegnati tramite il meccanismo Covax sono arrivati ieri in cinque Paesi dei Balcani occidentali: Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Montenegro e Macedonia del Nord. Il 12 marzo è arrivata la prima consegna di Covax nella regione con le 38.400 dosi all'Albania. Il 25 marzo, in Bosnia Erzegovina, sono arrivate 49.800 dosi. Domenica 28 marzo sono arrivate in Kosovo, in Montenegro e nella Macedonia del Nord 24 mila dosi ciascuno. Dei sei Paesi dei Balcani occidentali manca, quindi, la Serbia. Il Seae ha ricordato che l'Unione europea è uno dei principali finanziatori di Covax, l'iniziativa globale per garantire vaccini sicuri per tutto il mondo, che ha consentito ai partner dei Balcani occidentali di procurarsi i vaccini ora consegnati. (segue) (Seb)