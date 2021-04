Bagnoli: tra bonifiche inattuate e la speranza del Recovery (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto la gestione Flores e Arcuri sono state fatte 64 gare e avviati 11 cantieri, i più importanti dedicati alla rimozione dell’eternit, vero fulcro della “rigenerazione” di Bagnoli. La bonifica dell'amianto, secondo il piano diffuso da Invitalia, dovrebbe terminare nell’ottobre 2021, ma “più si scava e più la quantità di amianto aumenta. Bagnoli è interamente costruita su questo materiale”, spiegano ad "Agenzia Nova" i funzionari dell’Asl Napoli 1 addetti alla supervisione della procedura in corso. L’azienda sanitaria locale, attraverso il dipartimento di igiene e prevenzione, è infatti incaricata di controllare che l’opera di rimozione non causi danni all’ambiente, alla popolazione e ai lavoratori impegnati nella bonifica. L’opera quindi procede, ma neanche gli esperti possono dire quando esattamente l’amianto smetterà di emergere: “Sottoservizi degli edifici, canali di scolo e altro: è tutto in amianto nella zona flegrea”. (segue) (Ren)