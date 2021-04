Covid: Torino, dal 7 aprile al Cottolengo il via alla vaccinazione dei religiosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vaccinazione contro il Covid-19 diventerà un momento di fratellanza e condivisione tra i rappresentanti delle diverse confessioni presenti in Piemonte: la religione buddista, quella cattolica, quella ebraica, quella islamica, quella valdese e tutte le diverse confessioni a cui dà voce il Coordinamento interconfessionale del Piemonte. E' quanto succederà da mercoledì 7 aprile nel presidio ospedaliero del Cottolengo di Torino, che diventerà un centro vaccinale per i religiosi che rientrano nelle categorie attualmente in fase di vaccinazione secondo quanto previsto dal Piano nazionale del Governo: ultraottantenni, soggetti estremamente vulnerabili o con grave disabilità, 70-79enni, religiosi che operano come personale scolastico e come operatori di Protezione civile e assistenza spirituale negli ospedali, nelle Rsa, nelle strutture per anziani autosufficienti e presso il domicilio dei fedeli. Si tratta di vaccini forniti con la collaborazione dell’Asl Citta di Torino. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi esprimono la gratitudine del territorio “per la disponibilità che la Piccola Casa della Divina Provvidenza ha voluto manifestare, nel solco della solidarietà verso tutta la popolazione che ha sempre contraddistinto la sua opera meritoria. Si tratta di un grande esempio di fratellanza e di condivisione tra le diverse confessioni religiose”. (segue) (Rpi)