Business news: Cina, nuovi test sullo yuan digitale per le transazioni oltre frontiera

- La Banca popolare cinese (Bpc) ha collaborato con l'Autorità monetaria di Hong Kong (Hkma) per alcuni test tecnici che prevedono l'utilizzo della moneta digitale per i pagamenti transfrontalieri, sia sulla Cina continentale sia su Hong Kong. Lo ha reso noto Wang Xin, un dirigente della Banca popolare cinese, durante una conferenza stampa. "La Cina sta esplorando nuovi modi d'uso dello yuan digitale per transazioni transfrontaliere così soddisfare la domanda del mercato", ha dichiarato Wang. A tal proposito, "la Banca popolare cinese sta anche cooperando con le banche centrali della Thailandia e degli Emirati Arabi Uniti in un progetto di ricerca multilaterale", ha aggiunto il funzionario. Diverse città cinesi, tra cui Pechino, Shenzhen e Suzhou, utilizzano lo yuan digitale già dallo scorso anno. (Cip)