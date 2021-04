Business news: governatore Banca centrale Turchia, obiettivo è ridurre inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Turchia (Bcrt) continuerà a mantenere il tasso di interesse di riferimento al di sopra del tasso d’inflazione finché non vi sarà un calo costante nell’indice dei prezzi al consumo. Lo ha annunciato il nuovo governatore della Bcrt, Sahap Kavcioglu, durante un incontro dell’assemblea generale ordinaria. “Continueremo a usare tutti gli strumenti che abbiamo, in modo indipendente ed efficace”, ha detto Kavcioglu, ribadendo l’impegno a riportare il tasso di inflazione al 5 per cento. “Gli alti livelli attuali dell’inflazione e le aspettative richiedono una politica monetaria rigida”, ha aggiunto il governatore. Le dichiarazioni di Kavcioglu precedono di due giorni il primo incontro della nuova dirigenza della Banca con gli investitori turchi e stranieri, che avrà luogo giovedì prossimo, primo aprile. (Tua)