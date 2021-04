Business news: Dubai, indice di fiducia dei consumatori in aumento da fine 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2021 l’indice di fiducia dei consumatori a Dubai è cresciuto al livello più alto dal secondo trimestre del 2015, raggiungendo 145 punti, contro i 139 dello stesso periodo del 2020 e i 142 dell’ultimo trimestre dell’anno scorso. Secondo Mohammed Ali Rashid Lootah, amministratore delegato del dipartimento Protezione del consumatore di Dubai Economy, l’indice ha visto un aumento in virtù del miglioramento delle condizioni materiali individuali dei consumatori nel periodo corrente (il 77 per cento dei consumatori attualmente è ottimista, contro il 70 per cento di fine 2020, mentre). Ha avuto un peso anche l’aumento della soddisfazione dei consumatori rispetto alle loro condizioni materiali negli ultimi 12 mesi: in tal senso, l’84 per cento dei consumatori si dice ottimista, contro il 73 per cento dello stesso periodo dell’anno scorso. (Res)