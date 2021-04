Business news: Banca centrale Tunisia, riforme e stabilità necessari per migliorare indicatori economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Tunisia (Bct) mantiene invariato al 6,25 per cento il tasso di interesse di riferimento e lancia un monito: senza riforme e stabilità politica e sociale, gli indicatori economici non miglioreranno. Il Consiglio di amministrazione della Bct ha tenuto la sua riunione periodica a distanza e ha analizzato e discusso i principali indicatori economici, monetari e finanziari, sulla scia delle attuali circostanze che la Tunisia sta attraversando, in particolare a seguito della pandemia di Covid-19 e le sue disastrose ripercussioni sull'attività economica e sugli equilibri globali. Il clima sociale e politico, peraltro, non sembra aiutare a superare questa crisi. La Bct ha affermato che questa difficile situazione economica ha indotto un calo senza precedenti dell'andamento dell'attività economica, registrando un tasso di crescita negativo intorno al -8,8 per cento nel 2020. (Res)