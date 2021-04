Aerospazio: il “big game” della corsa ai satelliti nel Grande Medio Oriente (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultimo Paese che si è affacciato nella corsa allo spazio è la Tunisia, il cui primo interamente prodotto con risorse proprie, il "Challenge one" è stato lanciato con successo il 22 marzo scorso dal cosmodromo di Baikonur in Kazakhstan a bordo della navicella spaziale russa Soyuz-2. Il satellite, al 100 per cento “Made in Tunisia”, consentirà la trasmissione di dati utili mediante collegamento “Internet of things” utilizzando, per la prima volta al mondo, il protocollo di comunicazione “LoRa” destinato principalmente alle reti terrestri. Il lancio del primo satellite per telecomunicazioni della Tunisia getterà le basi della cooperazione bilaterale tra Tunisia e Russia nel campo delle alte tecnologie, ha spiegato l’ambasciata tunisina a Mosca. Il progetto "Challenge One” è stato annunciato nel 2019 dalla società aerospaziale e di telecomunicazioni tunisina Telnet, dopo aver stipulato un accordo con l'operatore russo di lanci commerciali di razzi GK Launch Services. In base ai termini dell’intesa, quello lanciato il 22 marzo è il precursore di una costellazione di 30 satelliti da lanciare entro il 2023. (Res)