America latina: con i vaccini Pechino accelera la penetrazione economica nel continente

- La Cina e, in misura minore, Russia e India, dominano la mappa delle forniture vaccinali contro il nuovo coronavirus in America latina. La presenza dei vaccini prodotti da Pechino nella regione è trasversale e va dall’Argentina di Alberto Fernandez, dove due terzi delle dosi su cui si basa la campagna vaccinale sono di origine cinese, al Cile di Sebastian Pinera, che anche in virtù della varietà dei vaccini a sua disposizione sta conducendo la campagna vaccinale più rapida nella regione. La pandemia sembra aver in questo senso offerto a Pechino il destro per imprimere ulteriore velocità al processo di penetrazione nel continente un tempo considerato il “giardino di casa” degli Usa. (segue) (Res)