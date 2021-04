America latina: con i vaccini Pechino accelera la penetrazione economica nel continente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È possibile che la Cina condizioni la vendita dei vaccini a un cambiamento di politiche che consenta una penetrazione maggiore di Pechino in alcuni settori strategici”, spiega a “Nova” Margaret Myers, direttrice del programma Asia e America latina presso Inter-American Dialogue, citando proprio il caso del Brasile. Se la Cina “politicizza” i vaccini, afferma la studiosa, “questo potrebbe aver un impatto sulle decisioni in diversi settori strategici”. Storia parallela è quella del Paraguay, dove l’impennata dei contagi registrata nelle ultime settimane ha messo sotto stress il sistema ospedaliero abituato a mesi di controllo. La ricerca affannosa di vaccini ha portato alla luce il “problema” dei rapporti che il paese ha con Taiwan e il ministero degli Esteri paraguayano si è trovato a districare voci secondo cui da Pechino arrivavano richieste di barattare l’arrivo di farmaci in cambio di una rottura con Taipei. (segue) (Res)