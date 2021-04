Business news: semiconduttori, Tsmc annuncia rincari, investimenti per 100 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc), primo produttore di microchip a contratto al mondo, ha chiesto alla sua clientela internazionale di accettare un aumento dei prezzi, necessario a finanziare gli investimenti necessari a far fronte "all'aumento strutturale e fondamentale" della domanda globale di microchip. L'amministratore delegato di Tsmc, C.C. Wei, si è rivolto alla clientela dell'azienda tramite una lettera al quotidiano "Nikkei", in cui illustra i piani per investire 100 miliardi di dollari in tre anni per lo sviluppo di tecnologie avanzate e il potenziamento della capacità produttiva. Per quest'anno l'azienda taiwanese ha già annunciato un aumento record della spesa in conto capitale, a 28 miliardi di dollari. (Cip)