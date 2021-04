Business news: India, invito a manifestazioni di interesse per metropolitana su gomma di Nashik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia Maharashtra Metro Rail Corporation, in India, responsabile del progetto Nashik Metro Neo, la metropolitana su gomma della città di Nashik, ha invitato le aziende a presentare le manifestazioni di interesse per la produzione, la fornitura, la messa in servizio e la manutenzione delle carrozze. I mezzi dovranno essere dotati, tra l’altro, di illuminazione, aria condizionata, Wi-Fi, televisione a circuito chiuso, automazione delle porte, sistema di informazione dei passeggeri, dispositivi di rilevamento di fumo. La scadenza per la presentazione è il 5 maggio. (Inn)