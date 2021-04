Business news: semiconduttori, Renesas lancia l'allarme sulla ripresa della produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore giapponese di microchip Renesas ha avvertito che potrebbero essere necessari "fino a quattro mesi prima che la produzione torni ai livelli ordinari", dopo l'incendio che ha devastato uno stabilimento produttivo dell'azienda alle porte di Tokyo. I tempi di recupero dello stabilimento, fondamentale per la fornitura di microchip all'industria dell'auto mondiale, paiono dunque destinati ad allungarsi, "con un grave impatto sula produzione delle case automobilistiche globali". I danni causati dall'incendio dello stabilimento di Naka nella prefettura di Ibaraki, a nord-est di Tokyo, lo scorso 19 marzo, sono stati "peggiori di quanto si pensasse inizialmente". Lo ha dichiarato il presidente di Renesas, Hidetoshi Shibata, secondo cui "la produzione riprenderà parzialmente alla fine di aprile, col ritorno alla piena produzione prevista entro due mesi". Secondo l'azienda, i macchinari di produzione danneggiati dall'incendio "non sono immediatamente sostituibili, poiché quelli nuovi non saranno pronti prima di giugno". Shibata ha affermato che "il ripristino dell'impianto a livelli normali potrebbe richiedere fino a 120 giorni dall'incidente e le spedizioni, a volumi estremamente limitati, non inizieranno prima della fine di maggio". (Git)