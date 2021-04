Business news: Fmi invita Kirghizistan a ridurre il debito pubblico dal 68 al 60 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kirghizistan dovrebbe ridurre il debito pubblico dal 68 al 60 per cento del Pil entro il 2025. Lo raccomanda il Fondo monetario internazionale (Fmi) al termine di una missione condotta dal 12 al 30 marzo scorsi. Secondo il Fondo, l’attuale livello di debito pubblico lascia ridotti margini di manovra a qualsiasi politica fiscale volta ad affrontare future crisi. Un livello di debito del 60 per cento del Pil sarebbe comunque superiore al 51,6 per cento antecedente l’attuale crisi. Secondo l’Fmi, per raggiungere tale obiettivo andranno adottate misure di consolidamento di circa l’1 per cento del Pil nel 2022 per una riduzione del deficit di bilancio di 3 punti percentuali. (Res)