Business news: Hong Kong vieta l’atterraggio di voli Singapore Airlines per 2 settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I voli della compagnia aerea Singapore Airlines (Sia) non potranno atterrare a Hong Kong per due settimane. Lo ha fatto sapere il governo dell’ex colonia britannica dopo che un passeggero della linea aerea in transito mercoledì 31 marzo dall’aeroporto di Hong Kong è risultato positivo al Covid-19 e altri tre hanno violato i requisiti obbligatori per l’ingresso nella Regione amministrativa speciale cinese. Il dipartimento della Salute di Hong Kong ha quindi decretato il divieto per i voli passeggeri quotidiani della Sia di operare la tratta Singapore-Hong Kong dal 3 al 16 aprile. La notizia giunge mentre erano in corso colloqui per l’istituzione di una corsia preferenziale per i collegamenti aerei tra le due città. (Fim)