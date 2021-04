Business news: governo Iraq emana direttive per perforare 96 pozzi petroliferi a Bassora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio dei ministri dell’Iraq ha approvato raccomandazioni relative alla perforazione di 96 pozzi petroliferi a Bassora, nel sud del Paese, appaltata la scorsa settimana alla compagnia statunitense Schlumberger. Lo ha annunciato il segretariato generale dell’esecutivo di Baghdad. Durante la sua riunione settimanale, il governo ha approvato un’offerta della compagnia statunitense Schlumberger per i pozzi, che saranno perforati per la Compagnia petrolifera di Bassora (Boc) ed ExxonMobil. In precedenza, la compagnia ha lavorato presso il campo West Qurna 1 di ExxonMobil, nell’Iraq meridionale. L’accordo per i nuovi pozzi è valutato a più di 480 milioni di dollari. (Res)