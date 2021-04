Business news: Dubai annuncia sviluppo impianto “Waste to energie” da 1,1 miliardi dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dubai Holding ha annunciato di aver firmato un accordo con cinque aziende per sviluppare un impianto di energia dai rifiuti (Waste to Energie) da 4 miliardi di dirham (1,1 miliardi di dollari). Il consorzio è composto da Dubai Holding, Hitachi Zosen Inova con sede in Svizzera, la giapponese Itochu Corporation, la belga Besix Group e l’emiratina Tech Group. Khalid al Malik, amministratore delegato di Dubai Holding, ha affermato che questo significativo investimento da parte del gruppo di società che formano questo consorzio, evidenzia la fiducia internazionale nel mercato degli Emirati Arabi Uniti e il continuo richiamo di Dubai nell'attrarre investimenti diretti esteri, nonostante un clima economico globale più difficile. “Collaborando con un forte consorzio di investitori strategici e finanziari, manteniamo la nostra promessa di sostenere continuamente la strategia di crescita e diversificazione dell'emirato. In qualità di azienda responsabile, Dubai Holding si impegna a rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e a garantire che tutto ciò che facciamo contribuisca al bene del domani ", ha affermato. (Res)