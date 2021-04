Bagnoli: tra bonifiche inattuate e la speranza del Recovery (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intento è scritto nel Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, di cui si sta occupando Invitalia, a partire dal 2016, in qualità di soggetto attuatore del governo. Nel Praru è stata individuata la destinazione urbanistica dell’area, tuttavia, “lo stesso - ha rilevato la Corte - presenta criticità sia sotto il profilo della definizione delle strutture da realizzarsi, sia sotto quello di una non puntuale previsione finanziaria”. La fotografia scattata nel novembre 2020 dalla magistratura contabile mostra un’opera che non si è fermata a causa dell’emergenza sanitaria. Il profilo di Bagnoli e Coroglio, infatti, nonostante i numerosi investimenti, appare immutato, come rileva anche la Corte: “Gli interventi nell’area hanno comportato un recente finanziamento assegnato ad Invitalia s.p.a. di 442,7 milioni di euro (di cui 87,5 milioni effettivamente erogati), che si aggiungono ai 177 milioni e 285 milioni erogati ai precedenti soggetti attuatori e che hanno consentito, finora, di realizzare soltanto attività di studio e di ‘caratterizzazione’ delle aree, propedeutiche alla progettazione degli interventi di bonifica”. Il precedente soggetto attuatore, Bagnolifutura spa, è fallita con un danno erariale stimato in 13 milioni di euro. (segue) (Ren)