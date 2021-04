Bagnoli: tra bonifiche inattuate e la speranza del Recovery (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A Bagnoli non sono mancati i soldi, ma la capacità amministrativa”, ha rilevato in più occasioni il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. A chi lamenta l’immobilità delle istituzioni coinvolte nella bonifica, Domenico Arcuri, ad di Invitalia, ha ricordato che fino a luglio 2019 l'area era sequestrata e quindi “era difficile intervenire, bisognava chiedere il permesso anche per entrare”. Un pasticcio di competenze in capo a tre attori principali: Comune, soggetti attuatori e Stato centrale. (segue) (Ren)