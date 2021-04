Bagnoli: tra bonifiche inattuate e la speranza del Recovery (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la rimozione della colmata di cemento in mare, su carta prevista per la fine dell’anno prossimo, potrebbe slittare. L’opera, infatti, non è nella disponibilità di Invitalia, ha fatto presente Claudio Collinvitti, program manager per Bagnoli. Solo per la dismissione della colmata sono stati già stanziati 141 milioni di euro e approvata una legge apposita, prevista anche nel Praru. Tuttavia Flores ha rilevato che “potrebbe essere più rischioso rimuoverla che lasciarla dov’è”. Il rischio è liberare nel golfo agenti dal forte potere inquinante come amianto e diossine. (segue) (Ren)