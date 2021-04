Business news: Cina, il marchio di automobili Hongqi registra forte aumento vendite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iconico marchio cinese di berline Hongqi, appartenente alla celebre casa automobilistica cinese First automobile works (Faw), ha registrato un grosso aumento di vendite nel primo trimestre dell'anno. Il marchio Hongqi ha venduto più di 70 mila veicoli in questo periodo, con un aumento del 180 per cento anno su anno. Secondo le stime di Faw, "la produzione e la commercializzazione dei nuovi veicoli sostenibili avranno la priorità quest'anno". Nel frattempo, il gruppo prevede di "raddoppiare rispetto all’anno scorso le vendite di veicoli Hongqi, arrivando a 400 mila unità". Il marchio Hongqi, che significa "bandiera rossa", fondato nel 1958, è stato utilizzato per le parate in occasione delle celebrazioni nazionali. (Cip)