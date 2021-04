© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 5 aprile, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2645m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: tempo in prevalenza soleggiato seppur con nuvolosità irregolare. In serata si avvicina rapidamente una perturbazione da Nord che porterà un generale aumento delle nubi e le prime precipitazione a partire da Val d'Aosta, alto Piemonte e Liguria. (Rpi)