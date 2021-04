Bulgaria: exit poll, Gerb del premier Borisov primo partito col 25,7 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Cittadini europei per lo sviluppo della Bulgaria (Gerb) del premier uscente, Bojko Borisov, ha ottenuto il 25,7 per cento dei voti alle elezioni politiche tenutesi oggi nel Paese balcanico. È quanto emerge da un exit poll pubblicato da Alpha Research a urne chiuse da pochi minuti. Segue al secondo posto il Partito socialista bulgaro di Kornelia Ninova che ha ottenuto il 17,6 per cento delle preferenze, mentre al terzo posto la formazione politica legata al presentatore televisivo, Slavi Trifonov, che si attesta al 15,2 per cento. Il quarto partito per consensi è stato il Movimento per i diritti e le libertà, espressione della minoranza turca, con l'11 per cento, cui seguono Bulgaria democratica di Hristo Ivanov con il 10,4 per cento e la formazione di Maja Manolova chiamata In piedi con il 4,2 per cento. Infine, secondo Alpha Research, accede alla prossima legislatura la formazione ultranazionalista Vmro di Krassimir Karakachanov che ottiene il 4 per cento. (Seb)