Bagnoli: tra bonifiche inattuate e la speranza del Recovery

700 milioni di euro in più rispetto ai 400 già stanziati per i lavori di bonifica: tanto serve a Bagnoli per completare un iter che dura da quasi trent'anni. A tracciare l'ultimo bilancio, nel corso di un sopralluogo nell'area dell'ex Italsider, è il commissario straordinario del governo Francesco Floro Flores. L'imprenditore partenopeo, incaricato delle bonifiche nel 2018, alla fine di marzo ha fatto il punto della situazione sullo stato dei lavori in tempo di Covid e sulle prospettive della "nuova Bagnoli". Nelle intenzioni della cabina di regia, le bonifiche ambientali rappresentano solo il primo passo verso il recupero del litorale di Bagnoli-Coroglio, convertito in area industriale nel 1911 con l'avvento dell'azienda Ilva, poi diventata Italsider. Attraverso la ricostruzione della Città della Scienza, distrutta da un rogo nel marzo del 2013, e numerosi altri interventi infrastrutturali, c'è la volontà di restituire Bagnoli alla originaria vocazione turistica.