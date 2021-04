Marocco-Giordania: Mohammed VI chiama Abdullah II

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha avuto una conversazione telefonica il 4 aprile mattina con il re di Giordania, Abdullah II Ibn Al Hussein. Lo ha reso noto il gabinetto reale di Rabat in un comunicato. Si tratta del primo capo di Stato a chiamare il monarca hashemita dopo la diffusione della notizia di uno sventato golpe ad Amman. Questa conversazione telefonica è stata l'occasione da parte di Mohammed VI per ottenere rassicurazioni sulla situazione ad Amman. In questa occasione, il sovrano ha ribadito la piena solidarietà alla Giordania e il sostegno a tutte le decisioni prese da Abdullah II per consolidare la sicurezza e la stabilità. Le autorità giordane hanno annunciato la loro decisione di arrestare 20 persone, compresi funzionari di alto profilo. La Giordania ha anche limitato il movimento del principe Hamzah bin Hussein, fratellastro di re Abdullah. Il principe è ora agli arresti domiciliari per il suo presunto coinvolgimento in un complotto in cerca di un colpo di stato e di una retata di sicurezza. Il principe Hamza, che ha respinto le accuse, ha servito come principe ereditario per quattro anni prima che la designazione fosse passata ad Abdullah II nel 2004. (Res)