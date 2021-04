Asia: l’India sfida la Cina, ma è frenata dalla domanda interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’inizio della pandemia seguì la diplomazia delle mascherine, con la Cina in prima fila. Ora è la volta della diplomazia dei vaccini, e la Cina è ancora protagonista. L’India prova a espandere la sua influenza, frenata però dalla sua domanda interna. La ricerca cinese ha sviluppato diversi vaccini. Le autorità ne hanno approvati cinque, per l’uso di emergenza o generale. Due, entrambi basati sul virus inattivato, sono di Sinopharm: il BBIBP-CorV e il WIBP-CorV (nomi che derivano dai rispettivi laboratori di origine, Beijing Institute of Biological Products e Wuhan Institute of Biological Products). Ci sono poi il CoronaVac di Sinovac Biotech, anch’esso basato sul virus inattivato, e l’Ad5-nCoV o Convidecia di CanSino Biologics, a vettore virale. L’ultimo è lo ZF2001 o RBD-Dimer, a proteine ricombinanti, sviluppato da Anhui Zhifei Longcom con l’Accademia cinese delle scienze. I vaccini Sinopharm e CoronaVac sono quelli autorizzati e usati anche all’estero. L’industria farmaceutica indiana è coinvolta complessivamente nello sviluppo di otto vaccini, tre dei quali nazionali. Al momento però sono due quelli autorizzati per l’uso di emergenza: l’indiano Covaxin di Bharat Biotech (approvato ancora in fase 3 di sperimentazione), basato sul virus inattivato, e il Covishield, come è stato chiamato il vaccino dell’Università di Oxford e del gruppo anglo-svedese AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii), a vettore virale. È quest’ultimo che dall’India viene esportato in tutto il mondo. (segue) (Res)