America latina: con i vaccini Pechino accelera la penetrazione economica nel continente (2)

- Rivelatore in questo senso il caso del Brasile. Il presidente Jair Bolsonaro, prima che Joe Biden si insediasse alla Casa Bianca, aveva apertamente scartato l’ipotesi di chiedere aiuto al gigante asiatico. L’aggravarsi della crisi sanitaria pare aver forzato tempi ed equilibri, estendendo i suoi effetti ad altri settori strategici: nel viaggio effettuato a Pechino a febbraio, il ministro della Comunicazione, Fabio Faria, spiegava di aver “approfittato” dell’incontro con i dirigenti Huawei per chiedere “quello che interessa a tutti, vaccini”. Poco dopo la compagnia di telecomunicazioni si vedeva riconosciuta la possibilità – per ora solo tecnica - di partecipare alla appetitosa gara per il 5G, ipotesi avversata con forza quando a Washington c’era Donald Trump. Oggi l’istituto Butantan, nello stato di San Paolo, lavora per produrre cento milioni di dosi di SinoVac da distribuire entro l’anno in tutto il paese. (segue) (Res)