Nord Macedonia: premier Zaev, arrivate 20 mila dosi di Sputnik V donate dalla Serbia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue ha mobilitato più di 3,3 miliardi di euro per sostenere i Balcani occidentali nella risposta al Covid. L'assistenza fornita copre la risposta alle emergenze mediche, come attrezzature, ambulanze, test, ventilatori, letti in terapia intensiva, nonché la ripresa economica a lungo termine della regione. Anche gli investimenti dell'Ue nel settore sanitario negli anni precedenti si sono rivelati cruciali durante la pandemia. Tutti i partner dei Balcani occidentali sono membri di Covax. Serbia, Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Macedonia del Nord partecipano come partner autofinanziati e contribuiscono a questo sforzo globale per garantire i vaccini e proteggere le popolazioni vulnerabili in tutto il mondo. Il Kosovo è tra le 92 economie a basso e medio reddito che ricevono vaccini gratuitamente. Le recenti consegne saranno seguite da altre. L'Ue ha concesso ai Balcani occidentali anche 70 milioni di euro per l'approvvigionamento di vaccini attraverso gli Stati membri dell'Ue e il suo meccanismo di condivisione dei vaccini, e altri 7 milioni di euro per aiutare la preparazione della regione alle campagne di vaccinazione, a sostegno di una vaccinazione sicura ed efficace in tutta la regione. (Seb)