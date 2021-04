Serbia: ministro Esteri Selakovic a “Nova”, vaccini anti Covid non sono questione geopolitica ma di umanità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo sempre preparati e pronti per il dialogo con Pristina e sosteniamo il ruolo dell’inviato speciale Ue Miroslav Lajcak”, ha aggiunto il ministro Selakovic osservando tuttavia che si tratta di un processo molto difficile. “Se guardiamo agli ultimi otto anni, nell’aprile 2013, abbiamo firmato il primo accordo di Bruxelles sulla normalizzazione dei rapporti, che ha previsto quattro obblighi: uno per Pristina e tre per Belgrado. La Serbia ha dato adempimento a tutti questi obblighi, mentre l’unico per il Kosovo - ovvero la creazione dell’Associazione dei comuni a maggioranza serba – non è stato attuato in otto anni. Questo dimostra il loro approccio, ovvero che non sono pronti a dare attuazione agli impegni internazionali”, ha denunciato Selakovic. A suo modo di vedere, inoltre, il nuovo governo kosovaro guidato dal premier Albin Kurti “non ha rispettato la loro stessa Costituzione” che prevede l’assegnazione di due ministeri alla minoranza serba del Kosovo. “Questa è la loro posizione, vogliono procedere in tal senso e questo dimostra che non sono in grado di rispettare le loro stesse regole”, ha ribadito Selakovic secondo cui il dialogo si dovrebbe “basare sulla ricerca del compromesso e ciò non significa che una parte deve rinunciare a tutto e l’altra perdere tutto; compromesso significa che entrambe le parti ottengano abbastanza. Non cesseremo di cercare una soluzione di compromesso, sostenibile anche per le generazioni future”, ha concluso. (segue) (Pav)