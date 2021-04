Kosovo: Parlamento, Vetevendosje raccoglie firme per convocare sessione su voto nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento Vetevendosje del premier kosovaro, Albin Kurti, ha raccolto oggi le firme per convocare una sessione straordinaria del Parlamento in cui si voterà l'elezione del nuovo presidente del Kosovo. La sessione per la votazione del presidente è prevista dopo la conclusione della sessione plenaria dell'Assemblea in corso. Come appreso dall'emittente "T7", Vetevendosje ha raccolto tra i parlamentari 40 firme necessarie per la convocazione della sessione in cui si dovrebbe votare l'elezione di Vjosa Osmani a capo dello Stato. Il vice primo ministro del Kosovo, Emilija Rexhepi, ha confermato che sono stati forniti i voti e il quorum necessari per l'elezione del presidente. "Stiamo aspettando la riunione della presidenza (dell'assemblea). L'orario dell'udienza non è ancora noto. Dovrebbe essere nel pomeriggio", ha detto Rexhepi. (segue) (Alt)