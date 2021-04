Kosovo: ambasciatore tedesco, deputati partecipino a voto per elezione presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro del Kosovo, Emilija Rexhepi, ha confermato che sono stati forniti i voti e il quorum necessari per l'elezione del presidente. "Stiamo aspettando la riunione della presidenza (dell'assemblea). L'orario dell'udienza non è ancora noto. Dovrebbe essere nel pomeriggio", ha detto Rexhepi. Restano dei dubbi intanto fra gli esponenti del Movimento Vetevendosje sul fatto che Vjosa Osmani riuscirà a diventare il nuovo presidente del Kosovo. Non a caso, riferisce il quotidiano “Koha”, il partito vincitore delle ultime elezioni non ha ancora convocato una sessione del Parlamento per l’elezione del capo dello Stato. "Non c'è ancora una data ufficiale su quando il potrebbe aver luogo la sessione e non è chiaro se durante il voto presidenziale almeno 80 parlamentari esprimeranno i loro voti", riferiscono fonti di Vetevendosje. (segue) (Alt)