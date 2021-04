Alitalia: ecco perché conviene una compagnia di bandiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i numeri contenuti nell’Indagine sul turismo internazionale pubblicata a giugno dalla Banca d’Italia, nel 2019 (cioè nell’ultimo periodo di riferimento pre-pandemia) “la spesa complessiva dei viaggiatori stranieri in Italia è aumentata del 6,2 per cento rispetto all’anno precedente, superando i 44 miliardi di euro”. Secondo l’indagine, “vi è stata una netta crescita della spesa dei turisti pernottanti, che rappresenta circa il 95 per cento del totale, sostenuta dall’aumento sia del numero dei viaggiatori sia della spesa media per notte”. Naturalmente, una parte rilevante di questi flussi turistici è giunta in Italia con un viaggio in aereo. Nel 2019, evidenzia infatti il documento, è cresciuta ulteriormente la quota dei viaggiatori stranieri che arrivano in Italia utilizzando l’aereo, che “rappresentano il 41 per cento del totale e il 64 per cento in termini di spesa”. (segue) (Rin)