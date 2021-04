Alitalia: ecco perché conviene una compagnia di bandiera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi dati confermano l’importanza del turismo straniero per l’economia nazionale, colpito duramente dall’emergenza Covid. Tanto che nel 2020, come segnala l’Agenzia nazionale italiana del turismo (Enit), sono invece andati persi ben 27,9 miliardi di spesa degli stranieri in viaggio in Italia (mentre nel 2019 la spesa era stata di circa 44,5 miliardi). Ecco perché è fondamentale preparare la ripresa dei flussi turistici, una volta che sarà rallentata la pandemia, assicurandosi un vettore aereo nazionale affidabile, che possa conquistare gli spazi lasciati vuoti dalle compagnie low cost che saranno particolarmente colpite dalla crisi. Il rischio è infatti che i flussi turistici, se non intercettati, si dirigano altrove, con danni ingenti per il sistema Paese. (Rin)