Europa: la Russia tenta di approfittare delle disfunzioni per promuovere lo Sputnik V (3)

- In questo contesto vanno sottolineate le pressioni interne ed esterne all’Ue per la registrazione del vaccino Sputnik V. Esponenti di vari governi ed entità regionali in tutta l’Unione hanno chiesto che l’Ema dia l’approvazione all’impiego del farmaco russo, benché la stessa autorità europea abbia specificato come da Mosca non sia ancora stata presentata la documentazione necessaria. La situazione resta dunque in evoluzione, nonostante l’attenzione di quasi tutti i governi dell’Ue sia rivolta ad incrementare la quantità di dosi di vaccino disponibili e ad assicurare una campagna vaccinale più rapida possibile. L’obiettivo di quasi tutti i Paesi dell’Unione europea è di giungere in estate a vaccinare chiunque abbia intenzione di farlo, dopo aver coperto in via preventiva le fasce della popolazione maggiormente a rischio sanitario. Poter impiegare lo Sputnik V potrebbe virtualmente permettere un’accelerazione, ma come ha segnalato di recente il commissario europeo Thierry Breton, il principale problema legato al vaccino russo è quello della produzione, insufficiente per un’esportazione nell’Ue prima eventualmente del secondo semestre del 2021. Le autorità di Mosca cercherebbero dunque di “sfruttare” le necessità di vaccini dei partner europei per incrementare la produzione dello Sputnik V, un punto sul quale però difficilmente Bruxelles potrebbe concordare. (Res)