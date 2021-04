Covid: per seconda estate in pandemia per romani mete italiane per vacanze "assicurate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove assicurazioni e scelte quasi tutte nei confini italiani caratterizzeranno la seconda “estate Covid” per romani e, più in genere, per gli italiani. Il sole primaverile “autorizza” i primi sogni di vacanza estiva che possa compensare le delusioni di quella invernale che, a causa delle restrizioni, è stata inesistente. Le aspettative, quindi, sono alte ma ci si deve confrontare con una realtà turistica ancora tutta da definire. “Il 90 per cento dei laziali resterà in Italia ed in particolare in Puglia, Calabria e Sardegna”. E’ la stima fatta da Samanta della Summerland Travel di Roma la quale sostiene anche che il 10 per cento che uscirà dai confini nazionali rimarrà comunque nel bacino del Mediterraneo”. A preferire le mete più esotiche sono i residenti del centro nord Italia, e lo dimostra il fatto che tutti i “voli charter per oltreoceano, o comunque a medio e corto raggio, partono tutti o da Malpensa o da Bologna” dove evidentemente si concentrano le prenotazioni. (segue) (Rer)