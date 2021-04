Covid: per seconda estate in pandemia per romani mete italiane per vacanze "assicurate" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incertezza è palpabile e gli stessi Tour operator che in questo periodo dell’anno rifornivano le agenzie di opuscoli e cataloghi, quest’anno hanno cambiato sistema. “Niente più carta – dice Barbara - ma solo cataloghi on line che possono essere modificati a seconda delle necessità. Un aspetto questo che cambia il nostro modo di lavorare. Credo che anche quest’anno la scelta sarà forte per le case vacanze. Per i pacchetti che prevedono strutture, invece, conterranno già una assicurazione che copre non solo la vacanza che salta, ma anche l’eventuale spesa per la quarantena a cui ci si deve sottoporre in caso di positività riscontrata nel corso della vacanza stessa”. Un momento di forte incertezza ma che “una volta stabilito il protocollo sanitario per le strutture turistiche, sarà tutto un po’ più chiaro”. (segue) (Rer)