Asia: l’India sfida la Cina, ma è frenata dalla domanda interna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel continente di appartenenza, la Cina, oltre all’alleato Pakistan, ha rifornito diversi Paesi dell’Asia meridionale raggiunti anche dall’India: l’Afghanistan, il Nepal, lo Sri Lanka, le Maldive. Soprattutto, però, i vaccini cinesi sono usati in otto dei dieci Paesi del Sud-est asiatico, con le sole eccezioni del Vietnam e del Myanmar. Quest’ultimo è l’unico dell’area al quale l’India abbia fornito vaccini fin dall’inizio, inserendolo in una ristretta lista di “Paesi vicini e partner cruciali”. Dopo il colpo di stato militare Naypyidaw ha avviato trattative anche con Pechino. Non a caso sul Sud-est asiatico, e più in generale sulla strategica regione indo-pacifica, è incentrata un’iniziativa lanciata dal Quad – India, Stati Uniti, Giappone e Australia – il 12 marzo, in occasione del vertice dei leader. La società indiana Biological E riceverà assistenza finanziaria dagli Usa per produrre entro la fine del 2022 almeno un miliardo di dosi di vaccini, tra i quali quello di Johnson & Johnson. L’industria farmaceutica indiana, al tempo stesso, è sempre più coinvolta nella produzione del vaccino russo Sputnik V: a marzo il fondo sovrano Russian Direct Investment Fund (Rdif) ha firmato tre accordi di partnership: con Stelis Biopharma, con Gland Pharma e con Virchow Biotech per un totale di 652 milioni di dosi. (segue) (Res)