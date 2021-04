Asia: l’India sfida la Cina, ma è frenata dalla domanda interna (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A frenare l’ambiziosa rincorsa dell’India è sopraggiunta nelle ultime settimane la seconda ondata epidemica. Nei due popolosissimi Paesi la campagna di vaccinazione è cominciata con relativa lentezza: il primo aprile la Commissione sanitaria nazionale della Cina ha riferito 114.690.000 dosi inoculate mentre il ministero della Sanità indiano 65.117.896. Inizialmente entrambi hanno destinato all’estero più dosi di quelle somministrate in casa. In Cina, però, la situazione sanitaria appare sotto controllo, così come l’opinione pubblica. L’India, invece, sotto la pressione dei contagi, sta accelerando le vaccinazioni e rallentando contestualmente le esportazioni. A differenza di quello cinese il governo indiano ha dovuto rispondere a interrogazioni parlamentari e anche ai giudici: l’Alta corte di Nuova Delhi, motu proprio, ha aperto un caso, poi avocato dalla Corte suprema, chiedendo chiarimenti all’esecutivo e ai produttori in merito a un utilizzo dei vaccini che sembrava inferiore alle possibilità, mentre milioni di dosi venivano donate o vendute ad altri Paesi. (Res)