Aerospazio: il “big game” della corsa ai satelliti nel Grande Medio Oriente

- Dall’Iran al Marocco, l’area del Medio Oriente e il Nord Africa sta assistendo ad una vera e propria corsa allo spazio. I governi sono sempre di più alla ricerca di know-how tecnologico e di partner, per poter avviare programmi aerospaziali locali e dotarsi di una tecnologia sempre di più indispensabile in campo sia civile che militare. Ad oggi solo Israele e Iran vantano una lunga esperienza nel settore e sono gli unici nella regione con capacità di lancio proprie, nonostante quasi tutti i paesi della regione vantino - almeno sulla carta - istituzioni e agenzie spaziali, anche risalenti alle fine degli anni ‘80. È del 1985, infatti, il lancio del primo satellite propriamente arabo, Arabsat-1B, messo in orbita durante lo storico viaggio dell'astronauta saudita Sultan bin Salman. Nei tre decenni successivi, gli Stati arabi hanno istituito agenzie spaziali (dal Marocco nel 1989 agli Emirati Arabi Uniti nel 2014) e hanno lanciato molti satelliti, per scopi collettivi o specifici per paese, principalmente telecomunicazioni o telerilevamenti. (segue) (Res)