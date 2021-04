Aerospazio: il “big game” della corsa ai satelliti nel Grande Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo di recente, tuttavia, si è assistito allo sviluppo di tecnologie “autoctone” anche grazie all’interesse di agenzie spaziali straniere, comprese quelle europee, e soprattutto di Cina e Russia che hanno consentito anche a paesi come Tunisia, Algeria ed Egitto di accedere gradualmente al know-how spaziale e dare concretezza ai propri programmi spaziali. L’ultimo Paese in ordine di tempo ad aver lanciato in orbita un satellite prodotto in patria è stata la Tunisia, che lo scorso 22 marzo ha lanciato il suo “Challenge One” dal cosmodromo di Baikonur in Kazakhstan a bordo del vettore spaziale russo Soyuz-2. (segue) (Res)