Aerospazio: il “big game” della corsa ai satelliti nel Grande Medio Oriente (3)

- I Paesi che vantano le capacità più avanzate sono i già menzionati Israele e Iran. Lo Stato ebraico ha messo in orbita il suo primo satellite con un proprio lanciatore nel 1988, mentre Teheran, pur vantando capacità di lancio orbitali almeno dal 2008, è riuscita a mettere in orbita un suo satellite con propri lanciatori il 22 aprile 2020. I Paesi del Golfo, pur avendo finanziato e partecipato a missioni spaziali statunitensi, hanno solo di recente sviluppato tecnologie interamente locali. Il programma più ambizioso - e che sta ottenendo i maggiori risultati - è quello lanciato dagli Emirati Arabi Uniti nel 2014, culminato con la missione su Marte (Emirates Mars Mission) con l’entrata in orbita marziana lo scorso 9 febbraio del satellite Hope, lanciato dal cosmodromo di Tanegashima in Giappone il 19 luglio 2020. L’Arabia Saudita, primo Paese arabo ad inviare un uomo nello spazio e per anni finanziatore di varie missioni ha puntato solo di recente ad una propria industria locale per la produzione di satelliti e vettori spaziali. Nel 2019 Riad ha lanciato con successo il suo primo satellite per le comunicazioni SGS-1, e nel 2020 ha annunciato di investire muove risorse per il suo programma spaziale nell'ambito dell’ambizioso piano di riforme Vision 2030. (segue) (Res)