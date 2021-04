Aerospazio: il “big game” della corsa ai satelliti nel Grande Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un importante attore della regione che sta entrando nella corsa allo spazio è la Turchia, che lo scorso 10 febbraio ha lanciato un ambizioso programma spaziale per rendere il Paese un hub del settore. Ankara punta su un programma ambizioso spalmato su dieci anni che prevede lo sviluppo di tecnologie autoctone, compresi lanciatori e spazioporti, con l’ambizioso obiettivo di inviare una sonda sulla Luna entro il 2023 e sviluppare un proprio vettore nel 2028. Negli ultimi 18 anni la Turchia ha investito circa 2,1 miliardi di lire turche (circa 300 milioni di dollari) per 56 progetti su satelliti, spazio, sistemi di lancio e attrezzature spaziali. La Turchia vanta diverse collaborazioni nel settore aerospaziale. L’ultima è quella con SpaceX del magnate Elon Musk che lo scorso gennaio ha lanciato con razzo Falcon 9 da Cape Canaveral (Usa) il satellite Turksat 5A, costruito dalla compagnia europea Airbus in cooperazione con aziende turche. Attualmente sono in corso di costruzione anche i satelliti Turksat 5B e Turksat 6. (segue) (Res)