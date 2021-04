Aerospazio: il “big game” della corsa ai satelliti nel Grande Medio Oriente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il Nord Africa, il Paese che vanta la maggiore esperienza nel settore è l’Egitto, seguito da Marocco e Algeria. L’Egitto, che ha istituito la sua agenzia spaziale nel 1994, lancerà un nuovo satellite a dicembre 2021 e sta portando avanti un ambizioso progetto per costruire sistemi e infrastrutture spaziali, oltre che rafforzare le relazioni internazionali in ambito aerospaziale. Si tratterà del quinto satellite che il Paese delle piramidi manderà in orbita, dopo Nilesat (lanciato nel 1998), EgyptSat1 (lanciato nel 2007), EgyptSat 2 (lanciato nel 2011), EgyptSat-A (lanciato nel 2019). Il lancio del satellite “Next” previsto entro la fine dell’anno rientra nell’ambito di un progetto in collaborazione con partner tedeschi e cinesi. Il secondo satellite previsto dal progetto verrà lanciato a settembre 2022 e servirà a monitorare i cambiamenti climatici, mentre il terzo sarà lanciato a settembre 2022. In una recente intervista rilasciata al quotidiano egiziano “Al Youm al Sabea”, il capo dell’Agenzia spaziale egiziana, Mohammed el Qousi, ha illustrato le ambizioni del Paese delle piramidi nel settore aerospaziale. Nei prossimi anni l’Egitto prevede l’apertura di un centro di raccolta satellitare e di un centro per effettuare test entro la fine del 2022, nel quadro della città dello spazia. Infine, il capo dell’Agenzia spaziale ha fatto sapere che Il Cairo sta lavorando a un progetto panafricano per lanciare un satellite, con il sostegno dell’Unione africana e con la partecipazione di Kenya, Uganda, Ghana, Sudan e Nigeria. (segue) (Res)