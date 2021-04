Aerospazio: il “big game” della corsa ai satelliti nel Grande Medio Oriente (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco vanta un’agenzia spaziale formalmente attiva dal 1989, tuttavia Rabat ha lanciato solo nel novembre del 2017 il suo primo satellite di osservazione ad alta risoluzione Mohammed VI – A e l’anno successivo il secondo satellite Mohammed VI - B. Questi satelliti sono stati sviluppati dal consorzio franco-italiano Thales Alenia Space per conto del regno del Marocco e dalla francese Airbus. Il primo lancio è stato effettuato dal sito di lancio Vega (lanciatore nato in Italia e in seguito è fatto proprio dall'Agenzia Spaziale Europea) a Kourou, nella Guyana francese. Circa un mese dopo il lancio del satellite marocchino, il 10 dicembre 2017 l'Algeria, la cui agenzia spaziale risale al 2002, ha lanciato in orbita "Alcom Sat 1". Il satellite è stato mandato in orbita dal lanciatore cinese Long March 3B dal Xichang Satellite Launch Center, situato nella provincia di Sichuan, 2.200 chilometri a sud-ovest di Pechino. Il satellite è stato lanciato il 10 dicembre 2017 ed è progettato per una durata operativa di 15 anni. È una partnership tra l'Agenzia spaziale algerina (Asal) e la Cina. È dedicato alle telecomunicazioni, alle trasmissioni televisive e ad Internet. (segue) (Res)