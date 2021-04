Vaticano: Papa, speranza della Pasqua per malati Covid, poveri e Paesi in guerra (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Papa ha chiesto l’aiuto di Dio per “vincere la mentalità della guerra”, ispirando “i governanti di tutto il mondo a frenare la corsa a nuovi armamenti” e la liberazione dei prigionieri dei conflitti, soprattutto “nell’Ucraina orientale e nel Nagorno-Karabakh”. Nella Giornata mondiale contro le mine antiuomo, che si celebra oggi, egli ha esclamato: “Come sarebbe meglio un mondo senza questi strumenti di morte!”. E non ha dimenticato i Paesi dove è conculcata la libertà religiosa: “Cari fratelli e sorelle, anche quest’anno, in diversi luoghi, molti cristiani hanno celebrato la Pasqua con forti limitazioni e, talvolta, senza nemmeno poter accedere alle celebrazioni liturgiche. Preghiamo che tali limitazioni, come ogni limitazione alla libertà di culto e di religione nel mondo, possano essere rimosse e a ciascuno sia consentito di pregare e lodare Dio liberamente”. (Res)