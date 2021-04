Milano: console Bulgaria a Nova, al via iniziativa ‘Io spero’ per sostenere positività cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Milano al termine della pandemia non sarà la stessa di prima, essa ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere, ma appena concluso questo difficile periodo si ritornerà a respirare lo spirito internazionale che ha contraddistinto questa città in Italia e in Europa. L’importante è non perdere la speranza e la positività”. Lo dice ad Agenzia Nova il Console Generale della Repubblica di Bulgaria a Milano Tanya Dimitrova annunciando l’avvio del progetto “Io spero”: “Per diffondere questo messaggio di speranza rivolto davvero a tutti ho pensato di coinvolgere diverse personalità pubbliche per raggiungere un pubblico eterogeneo. Ciascun ‘ambassador di io spero’ in base alla propria sensibilità può diffondere un messaggio di speranza e resilienza che riflette la sua vita professionale e personale. Diversi volti noti di settori come quello economico, musicale, sportivo, culturale e universitario hanno evidenziato il loro entusiasmo e la loro volontà di prender parte a questa iniziativa”. (segue) (Rem)